Pandora A-S Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pandora A-S Un lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S Un 0,120 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 981,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at