Pandora A-S Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pandora A-S Un hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S Un 0,200 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,12 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S Un 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at