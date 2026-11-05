Pandora A-S: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pandora A-S hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,90 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,30 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Pandora A-S im vergangenen Quartal 6,69 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pandora A-S 6,27 Milliarden DKK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,75 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6,63 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at