Pandora A-S Aktie
WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690
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06.05.2026 14:08:02
Pandora CEO says US consumer divide growing even as sales beat expectations
The company’s chief executive is grappling with weak consumer sentiment in its core market amid the Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Pandora A-S
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05.05.26
|Ausblick: Pandora A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.02.26
|Ausblick: Pandora A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.01.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pandora A-S
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