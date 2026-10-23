Pandox (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pandox (B) präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,28 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pandox (B) 3,25 SEK je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Pandox (B) 2,43 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,01 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 2,34 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at