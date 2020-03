Panetta: EZB kann zusätzliche Ankäufe auf einzelne Länder konzentrieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann die am Donnerstag beschlossenen zusätzlichen Anleihekäufe nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta auf bestimmte Länder oder auch Wertpapiergattungen konzentrieren. Panetta sagte dem Corriere della Sera in einem Sonntag veröffentlichten Interview: "Das in dieser Woche verabschiedete Paket ermöglicht ein flexibles Eingreifen sowohl beim Tempo als auch bei der Zusammensetzung unserer Anleihenkäufe. Es bedeutet, dass wir uns auf Wertpapiere und Länder konzentrieren können, die von Spannungen betroffen sind".

Panetta zufolge stellten die Turbulenzen, die den italienischen Staatsanleihenmarkt in den vergangenen Tagen getroffen hätten, ein unerwünschtes Ereignis dar, das aufgefangen werden müsse. "Ungerechtfertigte starke Spread-Ausweitungen, die durch den ernsten Gesundheitsnotstand - der den Wertpapiermarkt der Eurozone segmentieren und die Transmission der Geldpolitik behindern kann - ausgelöst werden, werden entschieden abgelehnt", sagte Panetta.

Wenn nötig, könnten die Wertpapierkäufe, die 2020 ein Gesamtvolumen von 360 Milliarden Euro haben würden, ausweiten. Im Notfall würde die EZB auch darüber nachdenken, Gegenparteien außerhalb des Bankensektors zu suchen.

Der EZB-Rat hatte am Donnerstag beschlossen, zusätzlich zu den monatlichen Nettoanleihekäufen von 20 Milliarden Euro bis Jahresende Papiere für 120 Milliarden Euro zu kaufen. An letzteren sollten private Papiere einen "starken Anteil" haben.

March 15, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)