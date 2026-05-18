Pang Rim gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pang Rim lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Pang Rim 27,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Pang Rim 31,29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at