Pang Rim präsentierte Quartalsergebnisse

Pang Rim hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 80,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 134,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pang Rim 31,20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at