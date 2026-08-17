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17.08.2026 06:31:29
Pang Rim stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pang Rim hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 214,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -47,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,53 Milliarden KRW – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pang Rim 29,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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