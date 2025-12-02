Pang Rim zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pang Rim veröffentlichte am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 60,21 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pang Rim -47,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 34,19 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,58 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 161,92 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Pang Rim 22,00 KRW je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 122,53 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 110,60 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at