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13.05.2026 06:31:29
Pangaea Logistics Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pangaea Logistics Solutions hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170,6 Millionen USD – ein Plus von 38,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pangaea Logistics Solutions 122,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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