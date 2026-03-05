|
Pangea Wellness: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pangea Wellness hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,210 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pangea Wellness -0,150 CAD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,05 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 400 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Pangea Wellness einen Umsatz von 0,01 Millionen CAD eingefahren.
