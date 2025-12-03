Pangenomic Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pangenomic Health hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at