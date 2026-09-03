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03.09.2026 06:31:29
Pangenomic Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pangenomic Health äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pangenomic Health ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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