28.05.2026 06:31:29

Pangenomic Health: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pangenomic Health gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at

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