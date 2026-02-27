Panjawattana Plastic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Panjawattana Plastic stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Panjawattana Plastic hat ein EPS von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 867,0 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 944,3 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,280 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,76 Milliarden THB, während im Vorjahr 3,70 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

