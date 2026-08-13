Panjawattana Plastic präsentierte Quartalsergebnisse

Panjawattana Plastic hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,060 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,11 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 913,4 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at