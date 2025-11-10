Pankaj Polymers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pankaj Polymers hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 4,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pankaj Polymers noch ein Gewinn pro Aktie von -0,110 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at