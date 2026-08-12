Pankaj Polymers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pankaj Polymers hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pankaj Polymers -0,310 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at