Pankaj Polymers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pankaj Polymers hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pankaj Polymers 4,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14363,81 Prozent auf 387,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at