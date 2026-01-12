Pankaj Polymers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pankaj Polymers hat sich am 10.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,04 INR. Im letzten Jahr hatte Pankaj Polymers einen Gewinn von -0,010 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at