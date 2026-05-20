Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|
20.05.2026 11:46:00
Pankl-Vorstandsvertrag von Wolfgang Plasser vorzeitig verlängert
Der Aufsichtsrat des börsennotierten Rennsport- und Luftfahrtzulieferers Pankl Racing Systems hat den Posten des Vorstandschefs Wolfgang Plasser vorzeitig bis Mai 2030 verlängert. Damit setze das Unternehmen ein "klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Unter der Führung Plassers (seit 2004) wurde der Umsatz der Pankl Raching demnach auf 370 Mio. Euro verfünffacht.
hel/kre
ISIN AT0000KTMI02 WEB http://www.pankl.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|
20.05.26
|Pankl-Vorstandsvertrag von Wolfgang Plasser vorzeitig verlängert (APA)
|
13.05.26
|Bajaj Mobility-Aktie höher: Verlust im 1. Quartal deutlich eingegrenzt (APA)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|EQS-News: Bajaj Mobility AG: Quarterly Report 1st Quarter 2026 (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-News: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q1 2026 (EQS Group)
|
13.05.26