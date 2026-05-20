Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 11:46:00

Pankl-Vorstandsvertrag von Wolfgang Plasser vorzeitig verlängert

Der Aufsichtsrat des börsennotierten Rennsport- und Luftfahrtzulieferers Pankl Racing Systems hat den Posten des Vorstandschefs Wolfgang Plasser vorzeitig bis Mai 2030 verlängert. Damit setze das Unternehmen ein "klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Unter der Führung Plassers (seit 2004) wurde der Umsatz der Pankl Raching demnach auf 370 Mio. Euro verfünffacht.

hel/kre

ISIN AT0000KTMI02 WEB http://www.pankl.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten