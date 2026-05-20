Pankl-Vorstandsvertrag von Wolfgang Plasser vorzeitig verlängert

Der Aufsichtsrat des börsennotierten Rennsport- und Luftfahrtzulieferers Pankl Racing Systems hat den Posten des Vorstandschefs Wolfgang Plasser vorzeitig bis Mai 2030 verlängert. Damit setze das Unternehmen ein "klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Unter der Führung Plassers (seit 2004) wurde der Umsatz der Pankl Raching demnach auf 370 Mio. Euro verfünffacht.

hel/kre

ISIN AT0000KTMI02 WEB http://www.pankl.com