Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 12,14 TRY. Im letzten Jahr hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Gewinn von 3,76 TRY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 700,5 Millionen TRY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,05 TRY. Im letzten Jahr hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Gewinn von 9,43 TRY je Aktie eingefahren.

Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 834,75 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

