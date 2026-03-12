|
12.03.2026 06:31:29
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 12,14 TRY. Im letzten Jahr hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Gewinn von 3,76 TRY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 700,5 Millionen TRY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,05 TRY. Im letzten Jahr hatte Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Gewinn von 9,43 TRY je Aktie eingefahren.
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 834,75 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.