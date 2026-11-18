Panorama Studios International lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Panorama Studios International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 410,78 Prozent auf 3,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 778,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at