Panorama Studios International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Panorama Studios International veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 648,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 69,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,600 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Panorama Studios International 3,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,64 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at