Panorama Studios International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Panorama Studios International lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 294,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 338,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at