Panoro Energy ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Panoro Energy ASA hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,85 NOK. Im Vorjahresquartal waren 3,42 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,05 Prozent zurück. Hier wurden 679,2 Millionen NOK gegenüber 1,17 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 13,360 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 5,59 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden NOK – das entspricht einem Abschlag von 26,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,07 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 218,53 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at