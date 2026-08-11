Pantaloons Fashion Retail informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pantaloons Fashion Retail hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Pantaloons Fashion Retail hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,740 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,26 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 18,31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at