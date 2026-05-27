Pantaloons Fashion Retail präsentierte Quartalsergebnisse

Pantaloons Fashion Retail gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pantaloons Fashion Retail -0,150 INR je Aktie generiert.

Pantaloons Fashion Retail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,90 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,380 INR beziffert. Im Vorjahr waren -3,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Pantaloons Fashion Retail hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 81,77 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 73,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at