Panther Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Panther Minerals äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -3,600 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,180 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -8,800 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at