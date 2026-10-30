Panther Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Panther Minerals hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,330 CAD je Aktie vermeldet.

Panther Minerals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,180 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at