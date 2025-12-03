Panther Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Panther Minerals präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Panther Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at