Panther Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Panther Minerals gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Panther Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,400 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at