Panyam Cements Mineral Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Panyam Cements Mineral Industries präsentierte am 14.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Panyam Cements Mineral Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,75 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -25,160 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,37 Prozent auf 235,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Panyam Cements Mineral Industries 303,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at