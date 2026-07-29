Panyam Cements Mineral Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Panyam Cements Mineral Industries hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -39,490 INR je Aktie vermeldet.

Panyam Cements Mineral Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9497,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 47,670 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panyam Cements Mineral Industries -111,190 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 848,76 Millionen INR gegenüber 835,22 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at