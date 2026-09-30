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30.09.2026 06:31:29
Panyam Cements Mineral Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Panyam Cements Mineral Industries hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -28,69 INR. Ein Jahr zuvor waren -23,550 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11526,32 Prozent auf 353,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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