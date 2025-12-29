29.12.2025 06:31:29

Panyam Cements Mineral Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Panyam Cements Mineral Industries stellte am 27.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -23,55 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Panyam Cements Mineral Industries ein EPS von -22,510 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 99,04 Prozent auf 3,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 317,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

