|
12.02.2026 19:38:38
Panzerbauer KNDS: Haben Produktionskapazität verdreifacht
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will für eine Ausweitung der Produktion kräftig in Deutschland investieren. In den vergangenen drei Jahren sei die Fertigungskapazität bereits verdreifacht worden, sagte KNDS-Geschäftsführer Jean-Paul Alary vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München. Er nannte geplante Investitionen im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.
Alary bekräftigte Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr. Der Zeitpunkt hänge auch von den Marktbedingungen ab. Geplant sei dann eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt.
KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.
Alary sagte, KNDS wolle ein auf Landsysteme spezialisiertes Unternehmen bleiben und ziele auf die souveräne Versorgung der Streitkräfte europäischer Verbündeter und Partner. Derzeit nutzen 24 europäische Streitkräfte KNDS-Waffensysteme./cn/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.