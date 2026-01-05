Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
05.01.2026 11:21:07
Panzermunition für Bundeswehr: Rheinmetall erhält millionenschweren Großauftrag
Erst die Panzer, jetzt die Munition. Die Bundeswehr rüstet weiter auf und beschert Rheinmetall einen weiteren millionenschweren Auftrag. Der Konzern will in Zukunft seine Aktivitäten in der Rüstungsindustrie intensivieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|347,00
|0,00%
|Rheinmetall AG
|1 747,50
|0,29%
