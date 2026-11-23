Bulgari Aktie
WKN: 896275 / ISIN: IT0001119087
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23.11.2026 14:47:16
Paolo Bulgari, Heir of Italian Jewelry Dynasty, Dies at 89
As the chairman of his family’s company, Mr. Bulgari embraced maximalist aesthetics that recalled ancient Rome. After the 2008 financial crisis, he steered the sale of the business to LVMH.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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