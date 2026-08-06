Papa John's International Inc Announces Drop In Q2 Profit

(RTTNews) - Papa John's International Inc (PZZA) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $8.10 million, or $0.24 per share. This compares with $9.27 million, or $0.28 per share, last year.

Excluding items, Papa John's International Inc reported adjusted earnings of $15.35 million or $0.46 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.8% to $482.39 million from $529.16 million last year.

Papa John's International Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.10 Mln. vs. $9.27 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.28 last year. -Revenue: $482.39 Mln vs. $529.16 Mln last year.