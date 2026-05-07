Papa John's International Inc Profit Drops In Q1

(RTTNews) - Papa John's International Inc (PZZA) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $6.96 million, or $0.21 per share. This compares with $9.03 million, or $0.27 per share, last year.

Excluding items, Papa John's International Inc reported adjusted earnings of $0.32 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 7.7% to $478.61 million from $518.31 million last year.

Papa John's International Inc earnings at a glance (GAAP) :

