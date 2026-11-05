Papa John`s International Aktie
WKN: 896795 / ISIN: US6988131024
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05.11.2026 13:19:37
Papa John's International Inc Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Papa John's International Inc (PZZA) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $3.13 million, or $0.09 per share. This compares with $4.44 million, or $0.13 per share, last year.
Excluding items, Papa John's International Inc reported adjusted earnings of $5.16 million or $0.16 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.5% to $454.84 million from $508.15 million last year.
Papa John's International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.13 Mln. vs. $4.44 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.13 last year. -Revenue: $454.84 Mln vs. $508.15 Mln last year.
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