PAPANETS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PAPANETS veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 88,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 84,53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at