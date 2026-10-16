PAPANETS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PAPANETS hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,33 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PAPANETS 1,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at