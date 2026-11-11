Papaya Growth Opportunity A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Papaya Growth Opportunity A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach -0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at