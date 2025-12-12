Papaya Growth Opportunity A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Papaya Growth Opportunity A hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at