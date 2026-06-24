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24.06.2026 06:31:29
Papaya Growth Opportunity A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Papaya Growth Opportunity A hat am 22.06.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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