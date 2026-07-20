Papaya Growth Opportunity A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Papaya Growth Opportunity A gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at