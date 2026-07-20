Papaya Growth Opportunity A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Papaya Growth Opportunity A hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Papaya Growth Opportunity A -0,030 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at