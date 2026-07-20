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20.07.2026 06:31:29
Papaya Growth Opportunity A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Papaya Growth Opportunity A hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Papaya Growth Opportunity A -0,030 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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